In diesen Tagen erhalten Anleger des Habona Kita Fonds 01 Post vom Initiator: Sie sollen darüber abstimmen, ob die Fondsobjekte vorzeitig verkauft werden sollen. Ein internationaler Versicherungskonzern hat sein Interesse an den Immobilien bekundet.Im Jahr 2013 schickte Habona Invest den Kita Fonds 01 in die Platzierung, über den Privatanleger erstmals vom Betrieb der Immobiliengattung Kindertagesstätten profitieren konnten. Ausschlaggebend für den innovativen Immobilienfonds war der anhaltende Mangel an Kitaplätzen, vor allem in den Großstädten. Der 2015 geschlossene Fonds investierte in insgesamt sieben Kitas mit insgesamt rund 480 Plätzen für Kinder bis sechs Jahre. Vier der Objekte befinden sich in Köln, drei weitere in Bochum bzw. Witten.

