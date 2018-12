Wenn man in den letzten Jahren Elektrohandwerker darauf ansprach, wann sie die Elektromobilität durch den Einsatz eigener E-Fahrzeuge im Betrieb nach vorne bringen wollen, wurde mitunter so geantwortet: »Ich würde ja gerne meine Mitarbeiter mit E-Transportern auf die Baustellen fahren lassen, doch wir fahren nur VW und die bieten noch keine an.« Nur wer Importmarken in seinem Unternehmen einsetzte, konnte E-Fahrzeuge für den Service- oder Baustelleneinsatz nutzen.

Der Renault Kangoo (Bild?1) war besonders oft anzutreffen. Vom Elektrotransporter Kangoo Z.E. wurden in diesem Jahr zwischen Januar und September 459 Fahrzeuge zugelassen. Das sind fast doppelt so viele wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Auch der Peugeot Partner oder der Nissan NV200 waren mitunter in der elektrischen Variante im E-Handwerk anzutreffen. Auf der IAA Nutzfahrzeuge im September waren nun auch auf deutschen Messeständen die lang erwarteten E-Transporter zu sehen.

Drei auf einen Streich

Gleich drei voll elektrisch betriebene Transporter präsentierte Volkswagen in Hannover (Bild?2). Für den e-Crafter gibt der Hersteller eine Reichweite von bis zu 173?km an (120?km sehen Experten als realistisch an). Das E-Fahrzeug ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 90?km/h begrenzt, was wohl der Reichweite geschuldet ist. Der E-Transporter basiert auf der zweiten Crafter-Generation, die 2017 auf den Markt kam. Hier war die Elektrifizierung bereits eingeplant, so dass der große Lieferwagen schon für die Integration der elektrischen Antriebskomponenten vorbereitet war. Die Lithium-Ionen-Batterie wurde im Unterboden des e-Crafter platziert. So kann das Ladevolumen des 2,59?m hohen Hochdach-Kastenwagens mit 10,7?m3 voll genutzt werden. Dasselbe gilt auch für die Durchladebreite (1,38?m) und die Laderaumhöhe (1,86?m). Die maximale Zuladung liegt je nach Ausführung zwischen 0,975?t und 1,72?t. An einer CCS-Ladestation mit 40?kW (Gleichstrom) wird die Batterie (Energiegehalt 35,8?kWh) in 45?min mit bis zu 80?% geladen. An einer AC-Wallbox mit 7,2?kW ist der Akku nach 5:20?h zu 100?% geladen. Diese Ladeart wird wohl der Regelfall sein, denn so kann das Fahrzeug nachts auf dem Firmengelände geladen werden.

Den ABT e-Transporter präsentierte VW als Großraumtaxi mit bis zu neun Sitzplätzen. Technisch ist das Conceptcar der Vorreiter einer erstmals komplett elektrisch angetriebenen Version des Bestsellers. Das Batteriesystem ...

