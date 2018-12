Die Unabhängigkeit von Energieversorgern ist eines der Hauptmotive für den Erwerb einer Photovoltaikanlage. Doch wird es heutzutage immer schwieriger, diese Unabhängigkeit auch tatsächlich zu erreichen. Denn der Stromverbrauch nimmt immer weiter zu. Immer mehr Verbraucher in einem klassischen Einfamilienhaus oder einer Gewerbeeinheit, die früher noch durch fossile Energieträger versorgt wurden, werden mittlerweile mit Strom betrieben - wie beispielsweise eine Wärmepumpe, die eine klassische Gastherme ersetzt oder ein E-Auto, das den Benziner ablöst. An dieser Stelle kommt ein intelligenter Energiemanager ins Spiel.

Das System schaltet die Verbraucher im Haushalt so, dass möglichst viel des selbst erzeugten Stroms auch in den eigenen vier Wänden verwendet wird - und die Nutzer die von ihnen ersehnte Unabhängigkeit auch zu einem Großteil erreichen (Bild 1).

Verbraucher effektiv schalten

Sobald Überschüsse aus der Photovoltaik-Anlage bereitstehen, sorgt ein Energiemanager dafür, dass entsprechende Verbraucher wie eine Wärmepumpe geschaltet oder das Elektrofahrzeug geladen werden (Bild 2).

Beim »Energy Manager« werden Verbraucher auch über sogenannte Plugs in das System eingebunden. Der Kunde kann sich so sein individuelles System zusammenstellen, ohne dass ein Elektriker eingreift oder teure neue Haushaltsgeräte wie eine smarte Waschmaschine angeschafft werden müssen. Doch das Thema Energiemanagement beginnt nicht beim Schalten der Verbraucher - bereits die Transparenz über die Energieflüsse in den eigenen vier Wänden sorgt dafür, dass weniger Energie verschwendet wird und dadurch der Energieautarkiegrad ansteigt. Unabhängige Studien sprechen von 10?% bis 20?%, die dadurch gewonnen werden. Für viele ist bereits die Visualisierung im Energy Manager ein Augenöffner für das Thema Energieeffizienz, wenn klar wird, wo im Haushalt die Stromfresser sind. Dies kommt nicht zuletzt der Umwelt zugute.

Vorteile für Installateure

Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...