Die EMAs (38; 100; 200) liegen allesamt über dem Kurs, wobei der EMA (38) auffällig nahe an den Kurs herangekommen ist. Der Kursverlauf folgt momentan einem Abwärtstrend, was sich auch am Verlauf der EMA-Linien ablesen lässt. Dass der Kurs nach unten ausgerichtet ist, erkennt man auch an den Entwicklungen der SAR-Punkte. Die Aktie wird aktuell mit 121 Euro am Markt gehandelt und notiert auf einem neuen Jahrestief. Der Relative Stärke Index ist in die Nähe des überverkauften Bereichs gekommen, ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...