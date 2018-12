Die Covestro-Aktie befindet sich seit Anfang des Jahres in einer dynamischen Abwärtsbewegung. Sie hat den Kurs bis jetzt bereits um mehr als 50 Prozent fallen lassen und noch immer ist ein Ende der anhaltenden Talfahrt nicht in Sicht.

Geht man von einem insgesamt fünfteiligen Abwärtsimpuls aus, so befinden wir uns derzeit erst in der zweiten Hälfte der dritten Welle. Dies würde bedeuten, dass nach einer zwischengeschalteten Korrektur in 2019 noch eine weitere größere Abwärtswelle auf dem Programm ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...