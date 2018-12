Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 10.12. -8,56%, Volumen 1% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 10.12. -7,97%, Volumen 338% normaler Tage , STR: Strabag am 10.12. -5,64%, Volumen 168% normaler Tage , FKA: Frauenthal am 10.12. 0,83%, Volumen 164% normaler Tage , VLA: Valneva am 10.12. 1,05%, Volumen 41% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 10.12. 20,00%, Volumen 125% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SW Umwelttechnik SWUT 12.000 20.00% Valneva VLA 3.380 1.05% Frauenthal FKA 24.400 0.83% Strabag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...