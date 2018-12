(Wiederholung: Tippfehler im ersten Satz korrigiert, korrekt muss es heißen "hat" rpt. "hat".)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vollständige Übernahme des Gemeinschaftsunternehmens YTWO Formative durch RIB Software hat am Montag die Zweifel an der Strategie des Anbieters von Bausoftware verstärkt. Marktteilnehmern zufolge erweisen sich angesichts des Kaufpreises bisherige Schätzungen für den Wert von YTWO als viel zu hoch. Die Aktie des Anbieters von Bausoftware brachen in der Spitze um fast ein Drittel ihres Wertes auf den tiefsten Stand seit Juli 2016 ein und schlossen mit einem Minus von 27,05 Prozent bei 9,44 Euro.

RIB Software übernimmt YTWO für zunächst rund 48 Millionen US-Dollar (42 Mio Euro) komplett vom bisherigen US-Partner Flex. In Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung könnten weitere Zahlungen folgen. Im Mai habe ein Analyst jedoch einen deutlich höheren Wert für YTWO angesetzt, erklärte ein Händler.

Mit dem Ausstieg von Flex aus dem Joint Venture fehle der RIB Software nun ein Partner, der die Lieferkette im Bauprozess sicherstelle, monierte Analyst Andreas Wolf von Warburg Research. Ohne einen solchen Partner dürfte die Kundengewinnung schwieriger werden.

Vor einem Jahr hatte das Gemeinschaftsunternehmen auf dem US-Markt den ersten Auftrag für die cloudbasierte Software mit einem Hausbauer abgeschlossen. Der Aktienkurs von RIB Software war daraufhin kräftig gestiegen bis auf ein Rekordhoch von 36,10 Euro im März. Kurz danach hatte das Unternehmen die Anleger allerdings mit einer Kapitalerhöhung geschockt. Bereits damals hatten Analysten an der Strategie gezweifelt./bek/edh/men

