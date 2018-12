Falls ein privater Investor bei der NordLB einsteigt, erwägt die Region Braunschweig die Abspaltung ihrer Sparkasse von der Landesbank.

Die Region Braunschweig erwägt beim Einstieg eines privaten Investors bei der NordLB die Abspaltung ihrer Sparkasse von der Landesbank. Die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) sei wichtig für die Kommunen, sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth, der im NordLB-Aufsichtsrat sitzt, in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

"Die BLSK aus der NordLB herauszulösen, wäre technisch sehr kompliziert, aber notfalls erforderlich, um neben einer AG ein öffentlich-rechtliches Institut in ganz Niedersachsen oder ausschließlich im Braunschweiger Land zu erhalten." Die Zukunft der BLSK ist einer der entscheidenden Punkte in der Frage, wie sich die dringend auf Kapital angewiesene NordLB künftig aufstellen will.

Die BLSK ist als sogenannte teilrechtsfähige Anstalt innerhalb ...

