Amazon kam zuletzt nicht von der Stelle. Die Aktie hat in den zurückliegenden Wochen einen Abwärtstrend eingeschlagen, diesen kurzfristig wieder verlassen und am Freitag sowie am Montag wieder aufgenommen. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein Beleg dafür, dass noch nicht alle Krisen überstanden sind. Der Wert kämpft um das Comeback in den Aufwärtstrend.

Die Notierungen sollten 1.450 Euro und besser noch 1.500 Euro überwinden. Dann wäre der Sprung in den Aufwärtstrend möglich. Bis dato muss ... (Frank Holbaum)

