Die Aktie von Bayer hat die Tendenz zu fallenden Notierungen auch am Montag nicht bremsen können. Der Wert ist mit einem Abschlag von gut 4 % in die neue Handelswoche gestartet und befindet sich auf direktem Weg zur 60-Euro-Marke. Die Aktie ist in einem klaren Baisse-Modus, der zu weiteren Abschlägen auf bis zu 50 Euro führen könnte, so die Erwartung der Experten. Die Hürden bei 70 Euro scheinen aufgrund der deutlichen Verluste von etwa 12 % binnen eines Monats kaum noch erreichbar zu sein. Short-Investoren ... (Frank Holbaum)

