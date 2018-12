Das Druckunternehmen Görres mit Sitz im rheinland-pfälzischen Neuwied will sich für die Zukunft aufstellen - mit "Pay-Per-Use"-Lösungen von Heideldruck. Dies kündigte der SDax-Konzern am Montag an.

Demnach hat Görres, eine auf Offset- und Digitaldruck sowie Faltschachteln, Mailings und Displays spezialisierte Druckerei, einen Subskriptionsvertrag mit dem Heidelberger Präzisionsmaschinenbauer geschlossen. Das Ziel: Wachstum durch digitalisierte Prozesse.

Görres strebt Performancesteigerung ... (Marco Schnepf)

