Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 10.12. -8,56%, Volumen 1% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 10.12. -7,97%, Volumen 338% normaler Tage , FACC: FACC am 10.12. -7,33%, Volumen 224% normaler Tage , TL0: Tesla am 10.12. 2,01%, Volumen 78% normaler Tage , PYPL: PayPal am 10.12. 2,61%, Volumen 105% normaler Tage , FB2A: Facebook am 10.12. 3,22%, Volumen 102% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Facebook FB2A 141.850 3.22% PayPal PYPL 84.930 2.61% Tesla TL0 365.150 2.01% FACC FACC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...