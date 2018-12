Das amerikanische Mobiltechnologie-Unternehmen InterDigital Inc. (ISIN: US45867G1013, NASDAQ: IDCC) wird eine Quartalsdividende von 0,35 US-Dollar ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 23. Januar 2019 (Record date: 9. Januar 2019). Auf das Jahr gerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 1,40 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 72,85 US-Dollar (Stand: 10. Dezember 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,92 Prozent. Der Konzern gab am ...

