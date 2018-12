Der iPhone-Bezahldienst Apple Pay ist nun auch in Deutschland verfügbar. An über 800.000 Kassen hierzulande können Kunden künftig mit iPhone oder Apple Watch bezahlen.

Vier Jahre nach dem Start des iPhone-Bezahldiensts Apple Pay in den USA ist der Service seit Dienstag auch in Deutschland verfügbar. Der Konzern schaltete die Funktion am Morgen frei.

Bei Apple Pay kann man im Laden mit dem iPhone oder der Apple Watch wie mit einer Kreditkarte bezahlen. Dazu hält man das Gerät an der Kasse ans Terminal.

Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen - rund 820.000 Terminals in Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet. Außerdem kann man mit Apple Pay ähnlich wie mit Diensten wie PayPal auch bei Online-Käufen bezahlen.

Branchenexperten erwarten von der Premiere von Apple Pay in Deutschland wichtige Impulse für das Bezahlen mit dem Smartphone. Zuvor hatte bereits Google im Juni sein Bezahlsystem Google Pay eingeführt.

Zu den Partnern von Apple gehören das größte Kreditinstitut der Bundesrepublik, die Deutsche Bank. Daneben finden sich Banken und Finanzdienstleister wie N26, boon, HypoVereinsbank, Hanseatic Bank, Fidor Bank, bunq, American Express, Santander und Comdirect Bank.

Vorerst nicht dabei sind die Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die auf eigene Bezahl-Apps setzen. Sie bieten kontaktloses Bezahlen allerdings nur auf Smartphones mit dem Betriebssystem Android, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...