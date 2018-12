Ob in der industriellen Antriebstechnik oder im Automobilsektor - in den letzten Jahren verstärkt sich bei den Applikationen der Trend zu steigender Leistungsverdichtung bei immer kompakteren Aufbauten. Es besteht die Notwendigkeit, das Maximum aus dem jeweiligen System herauszuholen. Dabei geraten die Hersteller an Grenzen, was Parameter wie Leistung, Temperaturen oder mechanische Stabilität angeht. Es gilt, das System bestmöglich auszulegen und gleichzeitig gewisse Grenzbereiche einzuhalten. Mit Blick auf die Automobilindustrie spielt dabei zum Beispiel auch die Gewichtsverringerung durch Materialeinsparungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...