Die über 50 teilnehmenden Fachplaner und Sachverständigen waren sich bei der letzten Veranstaltung in Berlin einig: "Grundlagen der TGA in Verbindung mit Projektierungshinwei-sen und Praxisbeispielen - so macht Fortbil-dung Spaß". Referent Thomas Volle wird bei der Schulungsreihe von dem renommierten und unabhängigen Sachverständigen Georg Tale-Yazdi unterstützt. Gemeinsam bieten sie praxisnahe Einblicke in die Welt der sicheren Treppenräume im Brandfall und informieren über die verschiedenen Möglichkeiten zur Rauchableitung aus Gebäuden.

Urbanisierung erschwert Planungsbedingungen

Deutschlands Großstädte stehen bereits heute vor der großen Herausforderung, ausreichend Wohnraum für die Einwohner zu schaffen. Alleine in Berlin müssen bis zum Jahr 2030 insgesamt ca. 230.000 neue Wohnungen entstehen, um der erwarteten Nachfrage zu entsprechen. Die Wohnraumverdichtung ist dabei zu einem zentralen Begriff für den Ausbau und die Erweiterung von Bestandsgebäuden geworden. Im Falle einer Gebäudesanierung werden meist die bisher ungenutzten Flächen zu Wohnraum ausgebaut. In der Regel sind besonders die Bereiche unter dem Dach betroffen oder Bestandsgebäude werden um zusätzliche Stockwerke erweitert. In Folge der ...

