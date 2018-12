RHI Magnesita gibt ein weiteres Update zum integrierten Übernahmeangebot (Integrated Tender Offer, ITO). Bei Abschluss des ITO am 10. Dezember 2018 erhielt das Unternehmen vorbehaltlich der endgültigen Bestätigung durch B3 SA-Brasil Bolsa Balcão ("B3") gültige Annahmen von Inhabern von 17.607.645 Magnesita-Stammaktien, auf die rund 70% der Magnesita-Aktien entfallen und etwa 35% des gesamten Aktienkapitals von Magnesita. Von diesen 17.607.645 gültigen Annahmen haben sich 17.607.605 für Bargeld plus RHI Magnesita-Aktien entschieden, und 40 haben sich dafür entschieden, nur die Barzahlung zu erhalten. Die Barzahlung beläuft sich auf 350 Mio. BRL (rund 78 Mio. Euro) und wird letztendlich am 20. Dezember 2018 an die entsprechenden ...

