Die RHI Magnesita-Aktie bleibt für die Baader Bank-Analysten ein Buy mit Kursziel 5 GBp. RHI Magnesita erzielte mit dem Ergebnis des Übernahmeangebots einen weiteren wichtigen Meilenstein des Fusionsprozesses so die Analysten. Das Delisting von Magnesita könne nun eingeleitet werden, was insgesamt die Kosten reduzieren sollte und der letzte wichtige Schritt im Integrationsprozess sei, so die Baader-Analysten.

