BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 700 (680) PENCE - 'HOLD' JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1750 (1580) PENCE - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 300 (280) CHF - 'BUY'JEFFERIES HEBT SANOFI AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 90 (75) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1000 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY SENKT GIVAUDAN AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 2400 (2600) CHF BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 44 (50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 41,10 (41) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 23,30 (22,90) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT NORDEX AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 11 (10) ...Den vollständigen Artikel lesen ...