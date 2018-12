MOODY'S SENKT AB INBEV AUF 'BAA1' ('A3') - AUSBLICK 'STABIL' NOVARTIS-TOCHTER SANDOZ ERHÄLT US-ZULASSUNG FÜR OPIOID-BEHANDLUNG RESET-O Betriebsratschef von Telekom: Verpflichtendes Roaming könnte Zehntausende Jobs kosten, FAZ, S. 18 Bilfinger will wieder stärker in China Geschäfte machen und vor Ort ein Büro eröffnen, Interview HB, S. 14-15 HORNBACH HOLDING: Ergebnisrückgang in Q3 trotz erfreulicher Umsatzzuwächse - Ertragsprognose wird angepasst, Gestiegene Einkaufspreise setzen Baumarktkette Hornbach zu - Gewinnwarnung Lanxess will am Chemieparkbetreiber Currenta beteiligt bleiben, Interview BöZ, S. 9 Aurubis-Chef Schachler hört Mitte 2019 auf, 2017/18 net 265 Mio (GG 236 VJ) , Umsatz 11,69 Mrd (GG 11,04 VJ) , Div 1,55 (prog 1,60) Guten Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...