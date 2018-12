Aufatmen an der Börse: Der Dax steigt endlich wieder. Grund sind Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits - Peking verwies auf neue Gespräche.

Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage übernehmen am Dienstag wieder die Schnäppchenjäger das Ruder an der Börse. Der Dax steigt in den ersten Handelsminuten um 0,9 Prozent auf 10.719 Punkte und macht damit einen Teil seiner Verluste vom Montag wieder wett.

Zum Wochenbeginn hatte der deutsche Leitindex 1,5 Prozent auf 10.622 Zähler verloren. Damit summierte sich das Minus der vergangenen Tage auf 7,4 Prozent. Konjunktursorgen und die Unsicherheit rund um den Brexit hatten für fallende Kurse gesorgt. Zwischenzeitlich markierte der Dax sogar ein Zweijahrestief.

Ein Grund für das leichte Plus am Dienstag sind positive Signale beim Handelsstreit. So haben die USA und China nach Angaben aus Peking den Fahrplan für die nächste Phase ihrer Handelsgespräche ausgelotet. Dazu telefonierten US-Finanzminister Steven Mnuchin, der amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He am Dienstag miteinander, wie das Handelsministerium in Peking mitteilte.

Beide Seiten hätten ihre Ansichten darüber ausgetauscht, wie der zwischen den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping beim G20-Gipfel in Argentinien erzielte Konsens umgesetzt werden könne. Die US-Seite äußerte sich zunächst ...

