Jahrzehntelang waren sie Symbole des American way of life, standen für Wachstum und Wohlstand. Heute stehen viele amerikanische Shopping-Malls leer. Daran sind nicht nur Onlineplayer wie Amazon schuld.

Es reicht schon ein Blick auf das Willkommensschild der Frederick Towne Mall, um zu sehen, dass das Einkaufszentrum seine besten Zeiten lange hinter sich hat. Feine Risse ziehen sich durch die weißen Buchstaben auf der grauen Tafel, die einige Meter über der Hauptstraße angebracht ist. Auch der Rest der Anlage hat nichts Einladendes mehr. Dunkel und still erstreckt sie sich am Straßenrand. Nichts bewegt sich hinter den staubigen Scheiben.

Vor einigen Jahren muss es noch ganz anders ausgesehen haben. Damals fuhren hier, nur wenige Kilometer jenseits des Speckgürtels von Washington, D.C., täglich zahlreiche Kunden vor. Sie schlenderten durch den zweistöckigen Shoppingtempel mit Fliesenboden und Kapitellen über den Türen. Doch vom Glanz vergangener Tage ist heute nichts mehr übrig. Der Parkplatz vor dem riesigen Gebäude ist so gut wie leer. Nur ganz außen an beiden Seiten haben ein paar Kunden ihre Autos abgestellt. Dort, wo der Baumarkt und der Schnäppchenladen ihre Eingänge haben.

Zwischen den halbwegs belebten Enden der Mall tut sich hingegen gar nichts. Vor den fest verschlossenen Türen sammeln sich Schutt und Light-Bier-Dosen. Im Inneren hängen Kabel aus der Decke, einige Fensterscheiben sind zerbrochen. Vor einem Ladenlokal flattert ein Banner im Herbstwind, das die baldige Eröffnung eines indischen Restaurants verspricht. Ein Datum fehlt.

Die Frederick Towne Mall ist kein Einzelfall. Überall in den USA befinden sich die Shoppingcenter im Abstieg, von der Ostküste über den Mittleren Westen bis nach Kalifornien. Über Jahrzehnte dienten sie vor allem der Mittelschicht in den Vorstädten als wichtiger Anlaufpunkt. Ihre Bedeutung ging über das reine Einkaufen hinaus. Jugendliche trafen sich hier und verdaddelten die Nachmittage zwischen Ständen, Foodcourt und Lädchen, während ihre Eltern in den Filialen der großen Warenhausketten oder den Geschäften weltweiter Marken ihre Besorgungen erledigten. Die Mall ...

