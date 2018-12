Der Kurs der Borussia Dortmund-Aktie fiel gerade erst unter den GD (38), während der GD (100) noch knapp unter dem Kurs liegt. Die BVB-Aktie könnte nun einen Wendepunkt erreicht haben und an der Unterstützung wieder nach oben gehen. Der RSI lag lange im überkauften Bereich, jetzt fiel er von dort bis in den überverkauften Bereich zurück. Er steht aktuell bei etwa 24 Punkten. Der MACD bildete auch gerade erst ein Verkaufssignal, sodass es die Aktie in nahe Zukunft nicht leicht haben dürfte. Die ... (Andreas Quirin)

