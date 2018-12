Netflix wächst - und Netflix wird internationaler. In Großbritannien etwa wird der US-Streaming-Dienst wohl noch in diesem Jahr mehr als 10 Millionen Abonnenten haben. Der Erfolg kommt zweifellos auch dadurch, dass Netflix seine Eigenproduktionen längst auch im Ausland drehen lässt. Nach der erfolgreichen Serie "Dark" startete am 7. Dezember beispielsweise bereits die zweite Produktion aus deutschen Landen, "Dogs of Berlin". Doch so wichtig Europa für Netflix auch ist, der Konzern erschließt ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...