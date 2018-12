DAX - Bullisches Reversal bei US-Indizes beflügelt

Henry Philippson,

Der DAX ging gestern Nachmittag im Einklang mit der zunächst erneut sehr schwachen Wall Street zum wiederholten Male auf Tauchstation, konnte sich dann im nachbörslichen Handel allerdings wieder deutlich erholen dank eines bullischen Intraday-Reversals bei den US-Indizes. So eröffnet der Präsenzhandel dann heute morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den neuen Handelstag.



Nach der positiven Eröffnung kann der Index bislang jedoch noch kein Momentum auf der Oberseite entwickeln. Dies könnte sich aber ändern, falls der kurzfristig relevante Abwärtstrend im Stundenchart überboten werden kann.

In dem Falle hätte der deutsche Leitindex kurzfristig Potenzial auf der Oberseite in den Bereich 10.770/90 Punkte, danach potenziell sogar der Bereich 10.900/50 Punkte. Nach einer überfälligen technischen Erholung kommt dann in den kommenden Tagen evtl. wieder die Shortseite in Frage. Diese ist allerdings unter CRV-Aspekten auf aktuellem Niveau wenig attraktiv.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2018 - 10.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 10.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

