Die Insolvenz in Eigenverwaltung hat sich als Sanierungswerkzeug durchgesetzt, ruft aber auch Kritiker auf den Plan. Jetzt haben renommierte Insolvenzjuristen Branchenstandards formuliert, um Missstände zu beseitigen.

Als im März 2012 das neue Insolvenzrecht in Kraft trat, war die Euphorie groß. Mit dem "Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen" - kurz Esug - sollte "ein Mentalitätswechsel für eine andere Insolvenzkultur eingeleitet werden", pries die damalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ihr Gesetzeswerk. Der Kern der Reform: Unternehmer, die rechtzeitig Hilfe suchen, sollten per Eigenverwaltungsverfahren mehr Einfluss auf den Verlauf der Insolvenz erhalten. Doch hat sich die Hoffnung auf eine neue Sanierungskultur wirklich erfüllt? Eine wissenschaftliche Evaluation der Insolvenzreform, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde, zeigte durchwachsene Ergebnisse. Demnach ist das Esug im Grundsatz zwar geglückt. Allerdings gebe es auch deutliche Mängel. Teils würde die Eigenverwaltung missbraucht, um eigene Interessen - nicht die der Gläubiger - durchzusetzen, lautet die Hauptkritik von Insolvenzverwaltern, Sanierungsexperten und Richtern. Wie also können die Sanierungswerkzeuge genutzt, ihr Missbrauch aber verhindert werden?

An der Beantwortung der Frage hat jetzt das Forum 270, ein Zusammenschluss renommierter Insolvenzexperten, "Grundsätze für Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung" aufgestellt. "Von der Esug-Evaluierung aufgedeckte Missstände könnten dadurch eingedämmt, wenn nicht sogar beseitigt werden", hofft Thomas Oberle, Vorstandsmitglied des Forum 270. "Es fehlte bisher an einem verbindlichen Regelwerk für die Voraussetzungen und die Organisation von Eigenverwaltungsverfahren sowie die Kriterien für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...