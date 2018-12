Finanzprofis erwarten für die kommenden Monate ein erhöhtes Risiko für die britische Währung. Das macht die Lage für Investoren nicht einfacher.

Die britische Währung hat sich am Dienstag wieder berappelt und die Marke von 1,26 Dollar überschritten. Allerdings erwarteten Devisenexperten weiterhin starke Schwankungen und schlossen neue Rücksetzer nicht aus. Im Mittagshandel verteuerte sich das Pfund Sterling um knapp ein halbes Prozent auf 1,2612 Dollar. In Folge der kurzfristigen Absage der Abstimmung über den Brexit-Vertrag war das Pfund am Montag auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 1,2505 Dollar gefallen.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte wegen einer drohenden Niederlage die für Dienstagabend geplante Brexit-Abstimmung im britischen Parlament abgesagt und für neues Chaos gesorgt.

"Der Markt befürchtet, dass May mit dem Aufschub der Abstimmung - voraussichtlich ...

