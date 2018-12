Nach kleineren Verzögerungen am Morgen sind die meisten Züge nach dem Streik nun wieder nach Plan unterwegs. Währenddessen gehen die Tarifgespräche zwischen den Gewerkschaften und der Bahn in die nächste Runde.

Bei der Bahn ist es auch einen Tag nach dem Warnstreik noch vereinzelt zu Problemen gekommen. Die Fernzüge seien aber mittlerweile wieder nach Plan unterwegs, sagte eine Bahnsprecherin am Dienstagmittag. "Nach den kleineren Verspätungen und wenigen Ausfällen ist der Verkehr jetzt stabil." Die Bahn setzte auch ihre Tarifgespräche fort - sie verhandelt mit zwei Gewerkschaften.

Die Gespräche mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) begannen am Morgen in Eisenach, wie eine Unternehmenssprecherin in Berlin bestätigte. "Wir sind in Gesprächen", sagte auch ein Sprecher der GDL. "Wir sind weiter ...

