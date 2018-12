OVB Holding AG erschließt mit Belgien einen weiteren europäischen Markt DGAP-Ad-hoc: OVB Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen OVB Holding AG erschließt mit Belgien einen weiteren europäischen Markt 11.12.2018 / 13:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 OVB Holding AG erschließt mit Belgien einen weiteren europäischen Markt Die OVB Holding AG hat heute mit AG Insurance NV einen Vertrag zum vollständigen Erwerb des belgischen Maklerunternehmens Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur NV ("Willemot NV") mit Sitz in Gent abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2017 generierte Willemot NV einen Umsatz von 11,9 Mio. EUR. Das Unternehmen ist als Makler tätig und betreibt darüber hinaus eine Maklerplattform. OVB wird das Unternehmen unter dem Markennamen Willemot fortführen. Der Kaufpreis wird sich auf einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen. Über die weiteren Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Die Vertragspartner werden der belgischen Finanzmarktaufsicht FSMA (Financial Services and Markets Authority) eine Mitteilung über die Transaktion übermitteln. Das Closing wird für das Ende des ersten Quartals 2019 erwartet. Kontakt: OVB Holding AG Heumarkt 1 50667 Köln Telefon: +49 (0) 221 - 2015 - 288 Telefax: +49 (0) 221 - 2015 - 325 E-Mail: bbonifer@ovb.de Internet: www.ovb.eu ISIN DE0006286560 WKN 628656 Börse: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) 11.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OVB Holding AG Heumarkt 1 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 2015 - 0 Fax: +49 221 2015 - 264 E-Mail: ir@ovb.eu Internet: www.ovb.eu ISIN: DE0006286560 WKN: 628656 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 756577 11.12.2018 CET/CEST ISIN DE0006286560 AXC0171 2018-12-11/13:02