Der Dow hat zwar gestern nach minus 508 Punkten ins Plus gedreht, in Europa bleibt es aber durchwachsen. Ich habe mir nach den Verwerfungen seit Monatsbeginn die ATX-Beobachtungsliste hochgerechnet, ob sich da was verändert haben könnte. Meiner Meinung nach nicht, FACC hat immer noch einen komfortablen Vorsprung auf die Konkurrenten bei der Market Cap. Nochmal 20 Prozent runter, dann würde es aber doch noch knapp. Jedenfalls ist FACC gestern in der 3-Mon.Vola auf Rang 1 gegangen, das gilt auch fürs Beta. Und in der Korrelation ist man auf Rang 5. Vola 3 Monate1. (3.) FACC 51.284 (high 55.523, low 40.054)2. (1.) SBO 49.051 (high 49.051, low 27.959)3. (2.) Zumtobel 48.853 (high 70.002, low 48.278)Beta 3 Monate1. (2.) FACC 1.733 (high 2.405, low 0.704)2. (1.) SBO 1.57 ...

