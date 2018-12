Das Plus ist nicht gigantisch, aber es ist da, wo es sein muss, wenn man verhindern will, dass die Aixtron-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6) sich in Richtung des bisherigen Jahres-Verlaufstiefs von 7,64 Euro nach unten verabschiedet: Auf Höhe einer kurzfristigen, unter die Tiefs vom Oktober und November gezogenen Aufwärtstrendlinie. Das ist schon einmal ein Hoffnungsschimmer. Aber eben bislang auch noch nicht mehr als das.

Wenn man bedenkt, wie heftig der Abgabedruck bis einschließlich Montagnachmittag am Gesamtmarkt war, hat sich Aixtron, ebenso wie viele andere Halbleiter-Aktien bzw. -zulieferer ohnehin recht wacker gehalten. Was indes daran lag, dass diese Papiere im Vorfeld schon massiv verkauft werden, als der Gesamtmarkt sich noch einigermaßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...