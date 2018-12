Der Aktienkurs von Sixt befindet sich unter der Zukunftswolke, die momentan bärisch eingestellt ist. In den letzten Wochen deutete sich eine anhaltende Abwärtsbewegung im Ichimoku-Handelssystem an. Die jüngste Abwärtsbewegung kam deshalb nicht überraschend. Die Standard-Linie befindet sich über dem Kurs der Sixt SE-Aktie. Es kam hier zuletzt zu einem Verkaufssignal, dieses ist aber schon etwas länger her. Der verzögerte Span befindet sich unter der Wolke und unter dem Aktienkurs, woraus sich ... (Anna Hofmann)

