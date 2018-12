Aus dem Marktkommentar Dezember 2018 von der Erste Group: Der globale Aktienindex legte im November in Euro um +0,9% zu. Der US- Aktienmarkt stieg um +1,7%, der europäische Aktienmarkt hingegen verlor -1%. Die Aussichten der Unternehmen sind global positiv. Das vom Konsensus erwartete Umsatzwachstum der global größten 1000 Unter- nehmen beträgt in diesem Jahr voraussichtlich +8,4%. Das Gewinn- wachstum wird heuer voraussichtlich +24,4% betragen. Die Unsicherheiten bleiben aufgrund des Handelskonflikts der USA mit China bzw. der Ungewissheit über den Verlauf der Brexit-Verhandlungen der EU mit Großbritannien erhöht. Die US-Aktienindizes werden voraussichtlich eine bessere Entwicklung aufweisen als jene Europas oder der Schwellenländer. USA Der S&P 500 erzielte ...

