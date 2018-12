Eine Rezession erwarten die Experten der US-Großbanken noch nicht, doch dürfte sich die US-Wirtschaft im kommenden Jahr deutlich abkühlen.

Die größten Wall-Street-Banken durchkämmen US-Daten auf Anzeichen für eine bevorstehende Rezession. Alles in allem haben sie festgestellt, dass ein Abschwung im Jahr 2019 immer noch nicht wahrscheinlich ist - aber etwas wahrscheinlicher.

Die derzeitige Expansion hat noch acht Monate, ehe sie als die längste der Nachkriegsgeschichte in die Annalen eingeht. Die meisten Indikatoren bleiben solide genug, um Erwartungen zu nähren, dass dies erreicht werden kann. Angesichts des Abverkaufs von Aktien und der Inversion eines Teils der Bond-Renditekurve untersuchen Analysten jedoch alles mögliche, was auf eine Kontraktion im Jahr 2019 hindeutet.

Ökonomen von JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc., UBS Group AG und Bank of America Corp. haben in ihren jüngsten Research-Notizen Jagd auf derartige Anzeichen gemacht.

JPMorgan sieht eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent für eine Rezession im nächsten Jahr, nahe der höchsten Wahrscheinlichkeit im aktuellen Zyklus, und höher als die im März erwarteten 16 Prozent. Weltweit hat die UBS über 40 Jahre hinweg 40 Länder untersucht und herausgefunden, dass die USA zu den Ländern gehören, die sich derzeit in einer Art und Weise verhalten, die mit früheren Gipfeln nicht übereinstimmt.

Wenn sich also ein Abschwung in den Bereich der Möglichkeiten einschleicht, ist dies kaum das Basisszenario. Die Alarmglocken, die normalerweise klingeln, wenn eine Rezession unmittelbar bevorsteht, geben nur ein stummes Signal ab. Mehrere Indikatoren verlangsamen sich, aber die Konjunkturdaten müssen sich noch dramatisch verschlechtern.

Alarmglocke 1: Arbeitsmarktdaten

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gehören laut Bank of America-Ökonomen zu den fünf wichtigsten Indikatoren für einen bevorstehenden Einbruch. "In den letzten sieben Rezessionen ist die Sechs-Monats-Wachstumsrate der Erstanträge im Durchschnitt vor einer Rezession zweistellig gestiegen", schrieben sie.

In letzter Zeit sind die Angaben auf wöchentlicher Basis etwas höher, wie am Donnerstag veröffentlichte Daten bestätigten, aber sie lagen auf außergewöhnlich niedrigen Niveaus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...