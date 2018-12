Der Vorstand der S&T AG hat die Durchführung eines zweiten freiwilligen Aktienkaufangebotes für die Streubesitzaktionäre der nicht börslich notierten Kontron S&T AG beschlossen. Das Angebot ist nicht limitiert und sieht den Erwerb aller noch ausstehenden Kontron S&T AG Aktien zum Preis von 4,25 Euro je Aktie vor. Die Annahmefrist beginnt am 11. Dezember 2018 und endet am 26. Februar 2019. Die Annahme des Angebots soll für die Kontron S&T AG Aktionäre, die ihre Kontron S&T AG Aktien in einem Wertpapierdepot bei einer depotführenden Bank in der Bundesrepublik Deutschland halten, auch bei dem zweiten Angebot der S&T AG wieder grundsätzlich frei von Kosten und Spesen der depotführenden Banken sein. Die Gesellschaft zahlt ...

