Nasdaq-100 - Das nächste Reversal

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index erholte sich bereits in der Vorwoche einmal deutlich von den Tagestiefs, und zwar am vergangenen Donnerstag. Am Freitag folgte jedoch der direkte Konter der Bären. Mit diesen Erfahrungswerten birgt der gestrige Zick-Zack-Kurs, der ja für die Bullen ein positives Ende nahm, einiges an Brisanz. Denn die Käufer müssen nun zeigen, was sie noch drauf haben.

Die positive Eröffnung heute muss verteidigt werden und anschließend müssen im Idealfall weitere Kursgewinne folgen. Trifft dieses Szenario zu, wäre die Marke von 6.840 Punkten ein erstes Ziel für den Index. Dort müsste sich die weitere kurzfristige Ausrichtung entscheiden. Überwindet der Index nach einer Konsolidierung auch die Hürde um 6.850 Punkten, wäre der Weg in Richtung der beiden EMAs bei 6.970/6.980 Punkten frei.

Unterhalb von 6.534 Punkten schlägt das Pendel dagegen sofort wieder zugunsten der Bären aus. Dabei wäre das Novembertief bei 6.442 Punkten die nächste Unterstützung und damit auch die nächste Zielmarke auf der Unterseite.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.09.2018 - 10.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 10.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

