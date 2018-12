Im Frühjahr 2017 hatte die Telekom versprochen, bis Ende 2018 die ersten 100 Gewerbegebiete an das Glasfasernetz des Konzerns anzuschließen. Offenbar konnten die Bonner ihr Versprechen einhalten und die besagten 100 Gewerbezonen an die schnelle Internetverbindung angliedern, wie der Dax-Konzern am Dienstag bekannt gab. Hiervon sollen insgesamt knapp 45.000 Unternehmen profitieren.

Damit nicht genug: Bis Ende 2022 will man 3.000 Gewerbegebiete in der ganzen Bundesrepublik an das Glasfasernetz ... (Marco Schnepf)

