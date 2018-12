Noch in diesem Jahr verabschiedet die Regierung ein Gesetz, das den Zuzug von Arbeitnehmern erleichtert. Wie sie sich anwerben lassen, zeigt eine Gruppe, die sich von Skeptikern zu Fans wandelte: Inder.

Hätte der Personalchef eines deutschen Mittelständlers einen Wunsch frei, er würde wohl einen Mitarbeiter wie Ranjith Bramanpalli wählen. Seinen Master in Elektrotechnik absolvierte er in Boston. Danach entwarf er bei internationalen Konzernen Komponenten für LED-Produkte. Es begeistert ihn, neue Produkte zu entwickeln. Und es stört ihn auch nicht, im Kreis Hohenlohe zu leben, tief im Südwesten der Republik, in der Provinz: Schwäbisch Hall, 40 000 Einwohner, ist die nächstgelegene Stadt.

Was nicht heißt, dass der 35-jährige Inder keine Ansprüche an seinen Job hätte, im Gegenteil: Bramanpalli möchte in einem gut ausgestatteten Labor mit kompetenten Kollegen arbeiten, in einem Umfeld, in dem er sich weiterentwickeln kann - also etwa genau hier, bei Würth Elektronik eiSos, einem Tochterunternehmen der Würth-Gruppe, das Bauteile für die Elektronikindustrie herstellt. "In Indien gibt es nur in der Rüstungsindustrie interessante Jobs", sagt er: "Aber die will ich nicht."

Also lieber Waldenburg als Bangalore oder Hyderabad im boomenden Südindien. Lieber eine gute Arbeit in Baden-Württemberg als eine steile Karriere im Silicon Valley. Damit gehört Bramanpalli zu einer wachsenden Gruppe von Indern, die es nach Deutschland zieht, um hier zu arbeiten. Sie sind jung, gut ausgebildet, flexibel, zielstrebig - und Deutschland ist für die meisten kein Verlegenheits-, sondern ein Wunschziel.

Vor fast 20 Jahren, als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) erstmals eine Greencard für IT-Experten ankündigte, war dieser Erfolg nicht absehbar. Viele Jahre zog es nicht einmal jeden zehnten indischen IT-Experten, der auswanderte, nach Deutschland. Schickten indische Firmen damals Mitarbeiter in die Bundesrepublik, zahlten sie oft Zulagen. Damit ihre Angestellten bei der Stange blieben - und ihren Auslandsaufenthalt nicht als Strafversetzung empfanden.

Seit einigen Jahren ändert sich das. Unter den mehr als 53 000 Arbeitnehmern, die derzeit mit einer sogenannten Blauen Karte in Deutschland arbeiten - also der europäischen Version der Greencard für hoch Qualifizierte - stellen die knapp 14 000 Inder die mit Abstand größte Gruppe. Tendenz steigend. Und viele bleiben länger in Deutschland als die vier Jahre, die ihnen zunächst gewährt werden: Von den knapp 28 000 Menschen (neben Indien vor allem aus China, Russland, den USA), die einst eine Blaue Karte nutzten, haben inzwischen mehr als 80 Prozent eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. So wie Ranjith Bramanpalli.

Die deutsche Greencard/Bluecard war eine Art Feldversuch: Vor allem Christdemokraten waren lange nicht bereit für ein Einwanderungsgesetz; lieber lotste man über bürokratische Umwege gut ausgebildete Menschen von außerhalb der EU nach Deutschland. Doch auch wenn in den vergangenen Jahren mehr ausländische Akademiker Jobs bei deutschen Unternehmen angenommen haben: Vielen Firmen fällt es immer schwerer, offene Stellen zu besetzen. Allein der Branchenverband der IT-Industrie Bitkom sagt, seine Unternehmen suchten 55 000 Computerspezialisten. In der Elektroindustrie sollen 50 000 Mitarbeiter fehlen.

Auch deshalb ist nun wieder Bewegung in eine alte Debatte gekommen: Ist Deutschland ein Einwanderungsland? Die Antwort der großen Koalition: im Prinzip schon. Der Entwurf des sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes soll noch vor Weihnachten vom Kabinett verabschiedet werden. Gibt der Bundestag rasch sein Okay, könnte es im April in Kraft treten.

Einwanderer mit Berufsausbildung

