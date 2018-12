Die Aurelius-Aktie setzte auch in den vergangenen Tagen ihren Abwärtstrend fort, der sich seit dem Jahreshoch vom 17. Mai bei 65,70 Euro ausgebildet hat. Nachdem es den Käufern in den letzten beiden Monaten gelungen war, die Abwärtsdynamik etwas abzubremsen und den Kurs zumindest in eine Seitwärtsbewegung zwischen 38,00 und 42,00 Euro einschwenken zu lassen, hat sich mit dem Bruch der 38,00-Euro-Marke die Abwärtsdynamik wieder deutlich intensiviert.

Das Ziel der neuerlichen Abwärtsbewegung ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...