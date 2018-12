Die viel zitierte Jahresendrally lässt weiter auf sich warten. Drei Wochen vor Silvester muss man sich wohl damit anfreunden, dass die Bilanz des Börsenjahres 2018 tendenziell negativ ausfallen wird. Rund 75 Prozent der über 100 hierzulande im HDAX gelisteten Aktien notieren aktuell unter ihrem Schlusskurs des Jahres 2017. Im Plus liegen indes vor allem defensive Werte - Aktien aus Branchen wie Pharma, nichtzyklische Konsumgüter oder auch Immobilien. Wer sein Depot also zum Beispiel frühzeitig gen Betongold umschichtete, konnte dem Treiben an den Börsen entspannt zusehen. Branchenindizes wie der DAX Subsector Real Estate oder der Solactive Dimax Deutschland verzeichnen seit Jahresbeginn hohe einstellige Zuwächse. An den US-Börsen hat der REIT-Sektor (Immobilienfonds) vor kurzem sogar neue Jahreshochs markiert.Stark durch viele KrisenDie gute Performance passt zu den Ergebnissen einer umfangreichen Studie, die von Fairvalue, einem neuen "Onlinemagazin für Geldanleger", veröffentlicht wurde. Es wurde untersucht, welche Aktien die großen Börsencrashs der vergangenen 20 Jahren am besten überstanden haben. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...