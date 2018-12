Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ROS: Rosenbauer am 11.12. -4,55%, Volumen 431% normaler Tage , AMAG: Amag am 11.12. -4,29%, Volumen 142% normaler Tage , KTMI: KTM Industries am 11.12. -3,50%, Volumen 46% normaler Tage , WXF: Warimpex am 11.12. 1,90%, Volumen 104% normaler Tage , AGR: Agrana am 11.12. 4,00%, Volumen 142% normaler Tage , AMS: AMS am 11.12. 10,52%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 20.900 10.52% Agrana AGR 17.160 4.00% Warimpex WXF 1.070 1.90% KTM Industries KTMI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...