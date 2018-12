Mit dem Milliardendeal steigt Vodafone zum einzigen Konkurrenten der Telekom auf, der TV-Kabel- und DSL-Anschlüsse in allen Großstädten verkaufen kann. Fair ist das nicht. Jetzt muss die EU die Fusion prüfen.

Wenn Mega-Fusionen verkündet werden, ist jedes Mal der Aufschrei groß. Seit heute ist offiziell, dass diese Schreie sogar in Brüssel erhört wurden. Nicht das Bundeskartellamt, sondern die Wettbewerbshüter der EU-Kommission werden in den kommenden Wochen sehr intensiv prüfen, ob die gesamte Telekommunikationsbranche zurecht auf die Barrikaden steigt.

Der Mobilfunkriese Vodafone nimmt 18,4 Milliarden Euro aus seiner Kriegskasse, um nach Kabel Deutschland (2013) auch noch die nächstgrößere TV-Kabelgesellschaft, Unitymedia, zu schlucken und so seine Versorgungslücken in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zu schließen. Jeder, der auf dem Kommunikationsmarkt etwas zu sagen hat, versucht die Wettbewerbshüter mit wichtigen Argumenten zu füttern, damit dieser - ihrer Ansicht nach - sehr gefährliche Deal gar nicht oder nur unter hohen Auflagen zustande kommt.

Besonders laut schreit der Platzhirsch. Telekom-Chef Tim Höttges fürchtet eine "Re-Monopolisierung" der TV-Kabelnetze und hält deshalb den Zusammenschluss der Nummer zwei auf dem Mobilfunkmarkt (Vodafone) mit der Nummer zwei auf dem TV-Kabelmarkt (Unitymedia) für "nicht genehmigungsfähig".

Aber ist der Vodafone-Deal wirklich so schrecklich für den Wettbewerb, wie die Telekom befürchtet? Bei näherem Hinsehen zeigt sich: Der Magenta-Riese bangt nur um seine eigene Vormachtstellung. Denn durch die Fusion wächst nur zusammen, was eigentlich schon länger zusammengehört. Mit dem Zusammenlegen aller Kabel-TV-Netze unter dem Dach von Vodafone, bekommt die Telekom zum ersten Mal einen nahezu ebenbürtigen Konkurrenten, der mit einer eigenen TV-Kabel-Infrastruktur sogar schnellere Internet-Anschlüsse in 25 Millionen Haushalten verkaufen kann.

Das sieht auch der Chef der Monopolkommission, ...

