Wirecard konnte am Dienstag einen mächtigen Satz nach oben machen. Der Wert hat einen Aufschlag von knapp 4 % geschafft. Dies wiederum ist nach Meinung von Chartanalysten noch nicht der absolute Durchbruch gewesen. Die Chancen auf ein Comeback in den charttechnischen Aufwärtstrend stehen jedoch sehr gut. 130 Euro sollten nach den vergangenen Tagen bereits eine starke und wertvolle Unterstützung darstellen, so die Meinung der Experten. Kurse nahe der 140-Euro-Marke sind ein Hinweis auf eine bevorstehende ... (Frank Holbaum)

