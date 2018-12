Die Stimmung an den weltweiten Börsen ist schlecht: Handelsstreit, Brexit und Krisen in Italien und Frankreich belasten die Wirtschaft. Wer sein Heil in Dividendenaktien sucht, könnte jedoch böse überrascht werden.

Eine Rezession wird nicht zu vermeiden sein, wenn der Handelsstreit völlig eskaliert und der globale Handel hiervon stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Dies ist aus meiner Sicht weiterhin jedoch nicht das wahrscheinlichste Szenario. Der langsam nahende Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl in 2020 dürfte das Schlimmste verhindern. US-Präsident Trump wird nicht mit einer selbstverschuldeten Wirtschaftskrise in den Wahlkampf gehen wollen. Dies würde seine Chance auf eine Wiederwahl erheblich senken.

Aber auch wenn eine Rezession zunächst nicht eintritt: Eine Wachstumsabschwächung ist längst real. Wir stecken bereits mittendrin. Die Aktienmärkte haben hierauf reagiert und in den vergangenen Wochen spürbare Kursverluste verzeichnet. Auch die europäischen und hier insbesondere die deutschen Aktien sind zuletzt kräftig unter die Räder gekommen. Dies liegt zum einen an der besonderen Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft bei von der Weltkonjunktur. Zum anderen aber auch an Sonderthemen hierzulande wie dem deutschen Autosektor oder Bayer.

Seit einigen Jahren gehen Investoren gern in Aktien mit hohen Dividendenrenditen. Ihre Überzeugung: "Dividenden sind die neuen Zinsen". Doch Vorsicht: Aktionäre sollten sich von der Vorstellung ...

