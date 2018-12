Die neue Technologie kann an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die 3D-Klebetechnologie verwendet ein 3D-Formendesign von Simplicity Works, Alicante, Spanien, ein speziell entwickeltes, spritzfähiges Material von Huntsman Polyurethanes, Everberg, Belgien, und eine Spritzgießmaschine von Desma, Fridingen. Im ersten Schritt werden einzelne Oberteile in die Form gelegt, die durch schmale Kanäle getrennt sind. Eine Gegenform drückt dann jedes Stück an seinen Platz. Das Kanalnetz zwischen den oberen Komponenten ...

