Konjunkturdaten in Europa, der Ölbericht aus den USA und ein möglicher Börsengang beschäftigen die Anleger am Mittwoch. Was heute wichtig ist.

Beim Dax sind die Schnäppchenjäger wieder da. Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch höher erwartet. Beim Onlinebroker IG Markets notiert der Dax vorbörslich 0,6 Prozent im Plus bei 10.886 Punkten.

Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage sorgten Neueinsteiger bereits am Dienstag wieder für steigende Kurse. Der Index gewann 1,5 Prozent auf 10.781 Zähler.

Positiv wurde an den Märkten unter anderem aufgenommen, dass sich die Signale auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China mehren. So kommt die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen Huawei, Meng Wanzhou, vorerst gegen eine millionenschwere Kaution auf freien Fuß.

Ein kanadisches Gericht stimmte nach einer Anhörung am Dienstag in Vancouver einem entsprechendem Antrag ihrer Rechtsanwälte zu. Die Managerin, die am 6. Februar erneut vor Gericht erscheinen soll, muss umgerechnet 6,6 Millionen Euro hinterlegen. Zudem muss sie ihren Pass abgeben und sich von einem Wachdienst beaufsichtigen lassen.

Meng war auf Betreiben der USA Anfang Dezember in Vancouver festgenommen worden. US-Ermittler fordern die Auslieferung Mengs. Sie werfen ihr vor, Verbindungen zu einer Firma vertuscht zu haben, die trotz Sanktionen technische Geräte an den Iran verkaufte. China forderte von Kanada die Freilassung Mengs und drohte andernfalls mit ernsthaften Konsequenzen.

1 - Vorgaben aus den USA

Für ein Auf und Ab an den US-Börsen sorgte am Dienstag US-Präsident Donald Trump. Nach einem Telefonat zwischen US-Finanzminister Steven Mnuchin, dem amerikanischen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He twitterte Trump von "sehr produktiven Gesprächen mit China". Man solle auf wichtige Ankündigungen achten. Die Börsen ...

