Das Führungskräfteverhalten von Chefs in deutschen Unternehmen hat sich im Jahr 2018 Jahren verbessert. In welchen Branchen und Bundesländern die Vorzeige-Chefs arbeiten, zeigt der kununu Führungskräfte-Report 2018.

Suchen Arbeitnehmer nach einem neuen Job, lohnt ein Blick auf Bewertungsportale für Arbeitgeber. Eines von ihnen ist kununu. Hier haben im vergangenen Jahr 330.000 Personen ihren Arbeitgeber in 13 Kategorien bewertet - vom Global Player bis zum Bäcker um die Ecke.

Da diese Bewertungen anonym sind, braucht sich niemand zu sorgen, dass der Chef einen bei einer Negativbewertung böse ansieht.

Das sollte er natürlich auch bei einer nicht-anonymen Bewertung nicht tun, wenn er gut mit Kritik umgehen kann. Genau solche Eigenschaften bewerten die Mitarbeiter auf kununu in der Kategorie "Vorgesetztenverhalten". Darin können sie bewerten, ob Vorgesetzte realistische Ziele setzen, ob sie ihre Mitarbeiter bei Entscheidungen mit einbeziehen, diese klar und nachvollziehbar sind und wie sich Vorgesetzte in Konfliktfällen verhalten. Die Skala reicht von eins, sehr unzufrieden, bis fünf, sehr zufrieden. Platz für besonderes Lob oder Kritik ist in einem Freitext-Fenster.

Aber wie haben Führungskräfte 2018 abgeschnitten? Zuerst die schlechte Nachricht: die Kategorie Vorgesetztenverhalten ist mit einer Durchschnittsbewertung von 3,39 eine der Kategorien, die auf dem Portal die negativsten Werte aufwies. Lediglich "Kommunikation" und "Karrieremöglichkeiten" schnitten noch schlechter ab. Der Bewertungszeitraum für den kununu Führungskräfte-Report 2018 reicht vom 1.12.2017 bis ...

