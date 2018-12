Anleger blicken so düster wie noch nie auf das neue Börsenjahr >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Tief im gestrigen Handel punktgenau ... » American Manganese Inc. unterzeichnet ... Aktienmärkte: Profis und Kleinanleger blicken so düster wie noch nie auf das neue Börsenjahr Profis und Kleinaktionäre haken selbst das Börsenjahr 2019 gedanklich schon ab. Viele Indizien sprechen dafür, dass sie damit recht behalten könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...