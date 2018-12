CREDIT SUISSE SIEHT VORSTEUERGEWINN 2018 BEI 3,2-3,4 MRD CHF - DIVIDENDE AB 2019 UM MINDESTENS +5% PRO JAHRSanofi will Hunderte Stellen streichen - darunter auch in DeutschlandKreise: Vivendi will Telecom-Italia-Verwaltungsratschef Conti ablösenEU-Kommission hat Bedenken wegen Unitymedia-Übernahme durch Vodafone China stimmt Reduktion von Einfuhrzöllen auf Autos aus US-Produktion zu, WSJ SIEMENS UND ALSTOM REICHEN ZUSAGENPAKET BEI DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION EIN Thyssenkrupp erwägt die Ernennung von Aufsichtsratsmitglied Martina Merz als Vorsitzende des Gremiums, Platow TLG Immobilien verbucht deutliche Aufwertung des Immobilienbestands Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...

