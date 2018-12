Pratteln (awp) - Das Spezialitätenpharmaunternehmen Santhera hat im Zuge der Kapitalerhöhung über den Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2018 informiert. Mit den vorgelegten Zahlen sieht sich das Unternehmen auf Kurs, seine Umsatzziele im Gesamtjahr zu erreichen. Zudem kündigte Santhera am Mittwoch an, im Zuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...